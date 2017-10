The examples populate this alert with dummy content

EL RACÓ DEL CRIM Sang en família A l'estiu del 2014 dos crims, tots dos per apunyalament, van commocionar la ciutat: una dona va matar al seu home i una jove li va llevar la vida al seu nadó acabat de nàixer sábado, 28 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO El Racó del Crim (26/10/2017) El periodista Mario Candela porta a El Racó del crim dos assassinats comesos a l'estiu de l'any 2014 que per les seues característiques van commocionar Alcoi. El primer, a finals de juny, es va produir al mes de juny. Una dona de 74 anys va apunyalar al seu marit, malalt terminal. Els fets van ocórrer al carrer de El Camí.

Només unes setmanes després, el 6 d'agost, es va produir el segon crim. Una jove de 18 anys va matar a ganivetades al seu nadó acabat de nàixer. Després va dipositar el cadàver a uns contenidors de brossa del carrer de Perú, ben a prop de la Comissaria de Policia Nacional.