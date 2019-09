The examples populate this alert with dummy content

ENFERMEDAD Sanidad activa el protocolo tras detectar un brote de varicela en Alcoy Los cuatro afectados son alumnos de Primaria que ya han iniciado el tratamiento en sus casas - Salud Pública ha informado a los padres de la posibilidad de que se produjeran nuevos casos durante el periodo de incubación y ha dado un mensaje de tranquilidad al igual que lo ha hecho el centro educativo sábado, 28 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (28/09/2019) Los padres de los alumnos del curso de quinto de Primaria del colegio La Salle de Alcoy han acudido este viernes a una reunión convocada por parte de Salud Pública para informar sobre la situación en la que se encuentra un brote de varicela en el centro. En concreto, y según la información recabada, son cuatro estudiantes de diez años de este curso de Primaria de La Salle. Los afectados van a la misma clase, pero al coincidir las dos aulas de quinto en el comedor, se ha llamado a todos los padres de este nivel para informarles sobre la situación. Los cuatro están en sus casas con el tratamiento ya iniciado. En el encuentro, Salud Pública ha indicado que la mayoría de niños están vacunados en las dos ocasiones necesarias, excepto un par que solo tienen una vacuna y otros tantos que están sin vacunar, por lo que se les ha recomendado que se les suministre. Así mismo, Sanidad ha dado un mensaje de tranquilidad a los padres, al igual que lo ha hecho el centro educativo, desde donde además se agradece la rápida y eficaz actuación por parte de este departamento de salud. La varicela es una enfermedad benigna en especial si se da en niños, aunque puede producir alguna complicación como neumonías en adolescentes o adultos que no la hayan padecido, sobre todo en el caso de embarazadas o personas bajas de defensas por alguna enfermedad. Provoca fiebre y dolor de cabeza los primeros días de incubación y las posteriores erupciones en la piel por todo el cuerpo que desaparecen en un par de semanas tras convertirse en costras.