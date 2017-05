The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA Sanidad adelanta a final de año la inauguración del Centro de Salud El nuevo plazo reduce en 8 meses la finalización de las obras-El proyecto de ampliación está presupuestada en 1,8 millones de euros martes, 09 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (09/05/2017) La ampliación del Centro de Salud de Cocentaina acabarán antes de lo previsto "entre finales de 2017 e inicios de 2018", según informó en su visita a los trabajos el diputado Ignacio Subías, portavoz de Sanidad en el grupo socialista en las Cortes Valencianas. El nuevo plazo reduce en 8 meses la finalización de las obras. El proyecto de ampliación del Centro de Salud de Cocentaina cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros. En su visita a las obras el pasado viernes 5 de mayo, el diputado socialista destacó que las mejoras van a centrarse en las nuevas consultas, urgencias, rehabilitación, que revertirán en el servicio al paciente. El diputado socialista estuvo acompañado de la gerente del Departamento de Salud, Roser Falip, del diputado y ex alcalde de Cocentaina Rafael Briet y la alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa. “Estamos muy satisfechos con el transcurso de este proyecto de mejora y ampliación del Centro de Salud. La salud pública y de calidad es un puntal del sistema de bienestar en que creemos y ya hace años que reivindicábamos la necesidad de tener un ambulatorio que cubriera las necesidades de los vecinos y vecinas de Cocentaina”