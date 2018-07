The examples populate this alert with dummy content

VIRGEN DE LOS LIRIOS Sanidad anuncia la inminencia de las obras en Pediatría e Urgencias Los trabajos se enmarcan el el proyecto de dignificación de las infraestructuras sanitarias y comenzarán a principios de 2019 viernes, 20 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/07/2018) La consellera, Ana Barceló, ha anunciado, en su visita al Hospital Virgen de los Lirios, las inminentes reformas de las áreas de Urgencias y de Pediatría del centro de referencia en la comarca. La titular de Sanidad Universal y Salud Pública ha puesto fecha al inicio de las obras enmarcadas dentro del proyecto de dignificación de infraestructuras sanitarias que abarca también el área del hospital de día de Psiquiatría. "Este hospital estaba dentro de las planes de mejora", ha señalado. La previsión de la consellera es que las obras de Urgencias y Pediatría se licicen antes de que finalice el año y puedan comenzar a principios del proximo año. En el caso de Psiquiatría queda aún pendiente la adjudicación del proyecto por lo que las obras se retrasarán al ejercicio que viene. La consellera ha comprometido la adquisición de aparatos de resonancia y ha anunciado la próxima apertura del centro de salud de Cocentaina, así como mejoras en los centros de Benilloba y Onil.