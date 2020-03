The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS Sanidad apunta a un trabajador del geriátrico de Oliver como foco del brote La consellera Ana Barceló mantiene en 26 las víctimas mortales y sigue sin actualizar el dato pormenorizado de contagios en el centro jueves, 26 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Sanidad apunta al origen del inicio del contagio en la residencia de personas mayores de Oliver, en Alcoy. La consellera Ana Barceló, en la comparecencia de este jueves, ha indicado que “parece ser que el brote apareció a través de un trabajador del centro y en estos momentos no está definido todavía la virulencia del mismo”. El balance negativo en este centro no se ha movilizado en las últimas horas sobre la base de que Barceló ha mantenido en 26 los residentes que han perdido la vida en este centro alcoyano por el coronavirus. En su comparecencia, la titular de Sanidad ha informado que en el ámbito provincial que hay 84 residentes en la provincia afectados por el virus y 12 trabajadores, sin pormenorizar la incidencia por geriátricos. Barceló, en la rueda de prensa, ante las críticas por la ausencia de información que reciben los familiares sobre sus allegados en los geriátricos, la titular de Sanidad ha incidido que desde su departamento “damos información del residente o al trabajador que tiene un caso positivo a sus familiares desde el punto de vista de asistencia sanitaria, otro tipo de información, la tiene que facilitar la dirección del centro”.