The examples populate this alert with dummy content

Sanidad asigna personal fijo para consolidar el consultorio de El Camí La medida permite reabrir por las tardes el centro de salud de la Plaça de Dins, que tendrá servicio de matrona miércoles, 21 de junio de 2017 “El consultorio auxiliar de El Camí no se cierra”. Contundente ha sido la gerente del departamento comarcal de Salud, Roser Falip, tras explicar a los vecinos de la zonas Centro y Alta la reorganización de sus servicios sanitarios, lo que permitirá consolidar el consultorio y, desde octubre, abrir por las tardes el centro de salud de la Plaça de Dins. Falip ha anunciado, además, la firma de un convenio entre la Conselleria de Sanidad y el Ayuntamiento para que la administración autonómica asuma el mantenimiento de las instalaciones de El Camí. El consultorio de El Camí, adscrito al centro de salud de la Plaça de Dins, contará con personal fijo: un profesional médico y otro de enfermería, que tendrá asignada una parte de la población (en torno a 1.600 personas). Desde 2009, el consultorio estaba atendido por médicos del centro de salud que se trasladaban por turno a la Zona Alta: podían atender a un mismo paciente, indistintamente, en cualquiera de las dos instalaciones. A partir de julio, ha explicado Falip, el médico del consultorio atenderá a una parte concreta de la Zona Alta. El resto acudirá a la Plaça de Dins. “Por libre elección de médico el paciente que quiera podrá seguir acudiendo a la plaça de Dins”, ha señalado la gerente. La reorganización permitirá reabrir por las tardes el centro de salud, que no ofrece servicio vespertino desde 2009, cuando abrió el consultorio. La medida comenzará a aplicarse en octubre, tras el periodo de vacaciones. Falip ha añadido que el centro de salud de la Plaça de Dins contará con una matrona para atender a la población de Centro y Zona Alta. La gerente ha avanzado que la Conselleria de Sanidad va a firmar un convenio con el Ayuntamiento de Alcoy para asumir el mantenimiento del consultorio, hasta ahora a cargo del municipio. “Ahora que hemos zonificado el servicio, la conselleria pueda aportar fondos arreglo a la población que atiende el consultorio, algo que hasta ahora no sabíamos porque no tenía población asignada”, ha dicho.