GESTIÓN Sanidad aspira a reabrir el consultorio de la Zona Alta el 13 de marzo El Ayuntamiento y Generalitat Valenciana negociarán, mediante convenio, la gestión médica del centro y su mantenimiento cerrado desde mediados de enero miércoles, 01 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (01/03/2017) Los problemas por filtraciones de agua del anterior temporal que obligaron al cierre del consultorio auxiliar de El Camí a mediados de enero, esperan verse subsanados, a cargo del Ayuntamiento, el próximo 13 de marzo. Para ese lunes la Consellería de Sanidad ha fijado la reapertura del consultorio que depende del Centro de Salud de la Plaça, según una fuente municipal. Así se estableció este martes 28 de febrero en la reunión que mantuvieron la gerente del departamento de Salud de Alcoy, Roser Falip, con representantes del Ayuntamiento de de las asociaciones de vecinos de Font Roja, Panical, San Pancracio y del Centre de Majors de la Zona Alta. En el encuentro quedó patente la necesidad de regularizar, mediante convenio, la situación de este consultorio auxiliar, tal y como ocurre con el de Batoy. Antonio Francés, alcalde de Alcoy, explicó este martes en su intervención mensual en Radio Alcoy para responder a los oyentes que al no estar regulado mediante convenio el Ayuntamiento "no puede tener acceso a ayudas o subvenciones" para el mantenimiento del centro. En este convenio quedaría además establecida la presencia fija de un médico y una enfermera en el consultorio auxiliar de El Camí sin depender de las actuales itinerancias.