SANIDAD Sanidad confirma la mejoría del pequeño ingresado con meningitis Salud Pública ha administrado tratamiento preventivo de quimioprofilaxis en el ámbito familiar y escolar del menor martes, 17 de enero de 2017 El niño de quinto de Primaria del colegio San Roque afectado por meningitis meningocócica, la conocida como bacteriana, evoluciona favorablemente de la enfermedad. Una fuente de Sanidad ha confirmado la previsión de que el pequeño deje a lo largo de este martes la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia y pase a planta para seguir su tratamiento. Salud Pública ha administrado, por otro lado, tratamiento preventivo de quimioprofilaxis en el ámbito familiar del menor y a 22 personas en el colegio que habían tratado directamente con él.