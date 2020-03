The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS Sanidad contabiliza 10 trabajadores del geriátrico de Oliver con síntomas La consellería mantiene en 58 el número de diagnosticados de los que 10, dos más que ayer, son controlados por la UHD del Virgen de los Lirios – La residencia refuerza los turnos con 2 auxiliares, 2 enfermeros y 1 médico jueves, 19 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El brote de coronavirus detectado en la residencia de mayores Domus VI de la calle Oliver de Alcoy mantiene en 58 el número de casos diagnosticados, según el informe hecho público este viernes 19 de marzo por la Consellería de Sanidad. La titular del departamento, Ana Barceló, ha advertido, sin embargo, en su comparecencia diaria de la detección de 10 trabajadores del geriátrico con síntomas, que de confirmarse el diagnóstico elevaría la cifra de contagios. De los casos ya diagnosticados son ya 10, dos más respecto al miércoles, los que están siguiendo tratamiento bajo control de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria (UHD) en la residencia. Barceló ha certificado que “no hay residentes hospitalizados” fuera del centro de mayores. El control por parte de la UHD del Virgen de los Lirios ha recibido este jueves un refuerzo, según la consellera. “El departamento de Salud está controlando la residencia y ha reforzado con 2 enfermeras por turno, 2 auxiliares por turno y un médico”. El centro de mayores Domus Vi de Alcoy comenzó a recibir refuerzo de dos enfermeros y cuatro auxiliares, el martes por la noche a los que se incorporaron, dos enfermeros y dos auxiliares más el miércoles. Barceló ha informado que se han contratado para reforzar a 31 trabajadores de personal sanitario de la UHD de Alcoy. La Unidad Militar de Emergencias (UME) inició el miércoles por la tarde la desinfección de la residencia de personas mayores Domus VI ante la detección de este brote que afecta a 58 residentes de los 134 del geriátrico.