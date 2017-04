The examples populate this alert with dummy content

SANIDAD Sanidad contabiliza ya 24 casos de paperas en el brote del campus Salud Pública considera "inusual" el alcance de los contagios y señala que la obligatoriedad de informar sobre ellos es para tomar medidas preventivas y evitar nuevos casos miércoles, 05 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Otros audios (05/04/2017) El brote de paperas de Alcoy ha contagiado ya a 24 personas que la Consellería de Sanidad relaciona al entorno del campus de Alcoy de la UPV. El director del Centro de Salud Pública, José Fenollar, que aporta el dato de los 24 casos del brote de paperas, ha calificado de "inusual" la situación por el número de casos detectados. En una entrevista concedida a Radio Alcoy explica que la obligatoriedad de informar de los contagios a las autoridades sanitarias es para "que se puedan tomar medidas preventivas" y tratar de "evitar que continúen dándose casos".