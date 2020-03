The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS Sanidad deja de dar datos sobre el brote en el geriátrico de Oliver La consellera anuncia que no facilitarán información pormenorizada sobre la incidencia del virus en las residencias de mayores por "sensibilidad" con los afectados martes, 31 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/03/2020) La Conselleria de Sanidad restringe la información pormenorizada de fallecidos en residencias de mayores de la Comunitat Valenciana y solo aporta el dato provincial que asciende a 50 víctimas mortales por coronavirus, son cinco más que ayer, según ha informado la consellera. Ana Barceló ha indicado que la decisión de no dar datos por geriátricos atiende a preservar la intimidad y sensibilidad de los afectados. El último dato ofrecido por la conselleria era de 32 residentes que perecieron en la residencia Domus Vi de Alcoy a causa del virus, 116 residentes infectados y 15 trabajadores. Respecto al cómputo global de infectados por Covid 19 en la provincia, desde el inicio de la crisis es de 2.021 y los fallecidos son 147.