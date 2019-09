The examples populate this alert with dummy content

RELEVO Sanidad destituye a Roser Falip como gerente del Departamento de Salud Conselleria nombra como sustituto al remautólogo Enrique Barbeito jueves, 19 de septiembre de 2019 Conselleria de Sanidad ha anunciado la destitución de Roser Falip, hasta ahora gerente del Departamento de Salud de Alcoy, y su sustitución a partir de este lunes 23 por Enrique Barbeito, médico reumatólogo de este mismo departamento. El relevo llega poco después de la polémica sufrida en el servicio de Urgencias del Hospital Virgen de los Lirios, en el que su anterior responsable, Carlos Gargallo, denunciaba la falta de médicos y esperas de varias horas.