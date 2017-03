The examples populate this alert with dummy content

SALUD PÚBLICA Sanidad detecta un brote de paperas en el campus con 12 contagios Los afectados son alumnos, entre 20 y 22 años, que están siguiendo tratamiento domiciliario jueves, 30 de marzo de 2017 La Consellería de Sanidad ha detectado un brote de parotiditis, enfermedad más conocida como paperas, en el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Las autoridades sanitarias han contabilizado 12 casos de jóvenes de entre 20 y 22 años. Según ha explicado a través de un comunicado el departamento de prensa de la Consellería de Sanidad "dado que se trata de una enfermedad vírica que se transmite por vía aérea y es muy normal en esta época, se ha recomendado a las personas diagnosticadas que, para que no contagien se queden en casa 9 días". De manera paralela, añaden, "se comprobará entre los contactos de los doce casos detectados si están o no vacunados para vacunar al que no lo esté". Advierten que "más del 95% de la población está correctamente vacunada, por lo que será raro encontrar a alguien que no lo esté". El tratamiento prescrito a los alumnos contagiados es a través de sus respectivos médicos de familia de Atención Primaria. Los casos se están tratando en sus respectivos domicilios.