BROTE Sanidad eleva a 13 el número de casos de paperas en Alcoy La consellería ha iniciado el estudio y control epidemiológico pertinente para determinar el foco y causas de los contagios viernes, 31 de marzo de 2017 La Consellería de Sanidad eleva ya a 13 el número de casos de paperas en Alcoy. Este viernes horas ha informado de la detección de un contagio más de este brote que afecta a alumnos del campus de Alcoy de la UPV entre 19 y 26 años y que siguen tratamiento domiciliario. Las autoridades sanitarias añaden que han iniciado el estudio y control epidemiológico pertinente para determinar el foco y causas del contagio. Las paperas, o técnicamente paroditis, es una enfermedad contagiosa que se transmite vía aérea y cuyos principales síntomas son la fiebre y la inflamación de las glándulas salivares ubicadas detrás de la mandíbula.