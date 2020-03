The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS Sanidad eleva a 21 los fallecidos por covid19 en el centro de Oliver La consellería sigue investigando el foco de contagio de este brote, que sitúa en el exterior lunes, 23 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El número de fallecidos en la Residencia de Mayores DomusVI de Alcoy de la calle Oliver sigue creciendo. El último dato aportado este lunes por la mañana por la consellera de Sanidad, Ana Barceló, eleva a 21 el número de víctimas mortales a causa del coronavirus en este centro. Barceló ha precisado que el dato es del domingo a las 8 de la tarde, hora a la que la consellería transfirió la información al Ministerio de Sanidad, por lo que la cifra podría haber variado en las últimas horas. Estos 21 fallecidos representan ya el 42% de los 50 muertos por coronavirus en toda la provincia Alicante. En su comparecencia Barceló no ha aportado el dato global de afectados por este brote, pendiente de actualizar a la espera de los resultados de los test que se tenían que realizar a todos los residentes. Sobre el origen de este brote ha explicado que el foco está "fuera del centro", si bien sigue investigándose. La titular de Sanidad ha aportado el dato de profesionales afectados, 378 en toda la Comunitat Valenciana, y que en el caso del departamento de Alcoy asciende a 10.