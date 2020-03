The examples populate this alert with dummy content

COVID-19 Sanidad eleva a 72 afectados por coronavirus en la residencia de Oliver Trece residentes están ingresados y quince trabajadores permanecen en cuarentena viernes, 20 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La residencia de personas mayores Domus Vi de Alcoy registra 72 residentes con síntomas del coronavirus, según ha informado la consellera de Sanidad. Ana Barceló ha informado que de ellos, 13 están ingresados o siendo atendidos por el personal de la Unidad Hospitalaria Domiciliaria. El personal del Departamento de Salud de Alcoy, desde el pasado miércoles, ha tomado el control de la atención de estos pacientes, la mayoría de los cuales están aislados en la residencia, situada en el antiguo hospital de Oliver. Centro que, el pasado miércoles, fue desinfectado por la Unidad Militar de Emergencia.