HOSPITAL Sanidad incorpora cuatro facultativos a la plantilla del Virgen de los Lirios La Conselleria refuerza los servicios de Urgencias, Rehabilitación y Medicina Física, Anestesia y Reanimación y Urología sábado, 19 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (19/10/2019) La Consellería de Sanidad ha reforzado la plantilla del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy con cuatro nuevos facultativos con el objetivo de "mejorar la atención en los tres servicios con mayor demanda". La Conselleria ha incorporado cuatro médicos especialistas destinados al Servicio de Urgencias, el Servicio de Rehabilitación y Medicina Física, Anestesia y Reanimación y el de Urología, según han informado fuentes del Departamento de Salud de Alcoy. El objetivo de esta medida, dicen, es "adaptar los recursos a las necesidades actuales asistenciales y mejorar la asistencia sanitaria que reciben los ciudadanos del Departamento de Salud de Alcoy".