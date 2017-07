The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Sanidad invertirá 7 millones hasta 2019 en la comarca La conselleria introduce mejoras en el hospital y en centros de salud de L'Alcoià y El Comtat jueves, 06 de julio de 2017 La Conselleria de Sanidad prevé alcanzar los 7 millones de inversión en la comarca durante esta legislatura. El Plan de Dignificación de Estructuras Sanitarias 2016-2019 contempla una inversión de 7.170.078 euros en la zona. Solo este año la inversión prevista asciende a 2,6 millones para mejorar el hospital comarcal y el centro de especialidades La Fábrica. Según Sanidad, la inversión en esta legislatura aumenta en un 281% en la comarca respecto al periodo anterior, bajo el Gobierno del Partido Popular. En el hospital, las principales intervenciones este año son la renovación de la sala de radiología de Urgencias, con un equipo digital de última generación valorado en 220.000 euros. Sanidad va a reemplazar parte de las camas de hospitalización y a renovar sillones y mobiliario de las habitaciones. A la reforma de la subcentral de climatización, ya finalizada, se añadirá el cambio de dos ascensores y de los parasoles de la fachada sur. El plan inversor de la Generalitat incluye nuevos equipos médicos por valor de 345.000 euros. Para Atención Primaria la inversión es de 917.653 euros, con proyectos que van desde la ampliación del centro de salud de Cocentaina a diferentes mejoras en los centros de salud de La Fábrica, La Bassa y la Plaça de Dins, en Alcoy, y los de Ibi, Muro, Castalla y Onil. La Conselleria de Sanidad tiene en marcha la redacción del proyecto de reforma de la planta de Pediatría del hospital, que espera ejecutar el próximo año. La obra también incluye la rehabilitación del área de la antigua cocina, que formará parte de la zona de consultas extrernas.