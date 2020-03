The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Sanidad investiga 45 casos con síntomas de coronavirus en el centro de mayores de Oliver Salud Pública analiza el origen de estos contagios -El departamento de Ana Barceló no asegura que el virus sea el desencadenante del fallecimiento de un residente martes, 17 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha informado que en la residencia de personas mayores de Oliver, en Alcoy, “hay 45 personas con síntomas” compatibles con el coronavirus y “todo lo está investigando Salud Pública”. La consellera, en la comparecencia de esta tarde, ha incidido en que “en estos momentos, no podemos facilitar el dato de cómo se ha podido producir el contagio, en ello está investigando Salud Pública”. Al ser preguntada si disponen del resultado sobre la causa de la muerte de un residente de este centro por neumonía está vinculado con el coronavirus, Barceló ha subrayado que “esta persona estuvo hospitalizada y en estos momentos no podemos determinar que haya sido esa la causa de la muerte”.