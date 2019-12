The examples populate this alert with dummy content

PRESUPUESTOS GVA Sanidad mantiene la inversión de 1,2 millones para el Hospital en 2020 La reforma de las áreas de Pediatría y Neonatología repite la partida de inversión del anterior presupuesto - La consellería, que encabeza Ana Barceló, reserva 150.000 euros para el centro de salud de Castalla jueves, 12 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/12/2019) La consellería de Sanidad Universal mantiene la inversión de 1,2 millones de euros para la reforma de las áreas de Pediatría y Neonatología del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy en el presupuesto de 2020. Así lo ha anunciado esta mañana, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que ha señalado que el proceso "se encuentra en fase de licitación". En las cuentas para el próximo año, el departamento autonómico también ha reservado una partida de 150.000 euros para la construcción del centro de salud de Castalla. La titular de Sanidad Universal y Salud Pública ha explicado que están a la espera de que el Ayuntamiento de esta localidad de la Foia les indique en qué terreno debe ir la infraestructura. "Es difícil en ocasión la cesión de parcelas, porque o bien no pertenecen a los ayuntamientos o bien necesitan modificaciones urbanísticas". La consellera ha destacado estas dos inversiones para la comarca en su comparecencia de esta mañana en Alicante donde ha presentado las inversiones de su departamento para la provincia en 2020 y que se eleva a los 18,5 millones de euros.