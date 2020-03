The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS Sanidad modifica su agenda para priorizar casos urgentes El departamento de Salud de Alcoy está funcionando "sin ningún tipo de colapso" en el tratamiento y atención de casos de coronavirus, según el alcalde Antonio Francés lunes, 16 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (16/03/2020)

AUDIO Hora 14 Alcoy (16/03/2020) Sanidad modifica las atenciones en los centros primarios y el hospital para priorizar los casos urgentes. La Conselleria de Sanidad informa a la ciudadanía que “evite acudir a centro de salud o al punto de atención continuada-urgencias ni al hospital si no necesita atención urgente”. En el caso de tener que hacerlo, que acudan “sin acompañante, si les es posible, y permanezca solo el tiempo imprescindible” y mantener “la distancia de seguridad que corresponde al doble de la longitud de su brazo extendido”. Sanidad, asimismo, también indica que “para realizar tareas administrativas, como renovar recetas, recoger analíticas o partes de confirmación” no hay que ir personalmente al centro de salud sino “llamar por teléfono” y “el personal resolverá estos trámites”. Y sobre si tienen cita en las consultas externas del hospital o especialidades, desde Sanidad informan que intentarán ponerse en contacto con el paciente “en la mayor brevedad posible, con el fin de realizar una consulta por vía telefónica”. Mientras tanto, ruegan a los pacientes “que permanezcan en casa, salvo en casos de necesidad urgente”. El departamento de Salud de Alcoy está funcionando sin ningún tipo de colapso en el tratamiento y atención de posibles casos de coronavirus de la comarca, según ha explicado el alcalde de Alcoy, Antonio Francés. Ha recordado en Hoy por Hoy Alcoy que la gestión y atención de posibles casos está en manos de la Consellería de Sanidad, que aporta datos por provincia. "No tenemos datos a nivel local, pero como en todas las poblaciones se están produciendo casos y todos los que se producen están siguiendo los protocolos de Sanidad". El pasado viernes una fuente municipal de Ibi confirmó el ingreso hospitalario de dos mujeres de la vecina localidad que dieron positivo de Covid 19. El último informe aportado este lunes por Sanidad habla de 42 nuevos contagios en Alicante, que eleva a más de cuatrocientos diagnosticados en la Comunidad Valenciana desde que comenzó la crisis.