ALERTA SANITARIA Sanidad no encuentra explicación a la virulencia del brote en Alcoy Epidemiología sigue investigando el origen del masivo contagio en el geriátrico Domus Vi que ha desencadenado en, al menos, 26 residentes fallecidos miércoles, 25 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La Conselleria de Sanidad todavía no ha encontrado la explicación a la virulencia del brote de coronavirus en el centro de personas mayores de Alcoy. La consellera Ana Barceló, en su comparecencia de este miércoles, ha explicado que desde epidemiología siguen investigando el porqué de la fuerza del impacto de este virus en este centro que ha desencadenado en, al menos, 26 residentes fallecimientos. El departamento autonómico no ha informado de la actualización de afectados ni de víctimas mortales en ningún geriátrico de la Comunitat. Barceló sí que ha indicado que en el caso de Alcoy “se han tomado muestras a todos los residentes y al personal con síntomas y ahora mismo se siguen procesando”, por lo que no hay datos concretos del número de infectados en esta residencia. El último ofrecido el martes era de 26 residentes fallecidos por coronavirus desde el inicio de la crisis. Barceló, por último, ha expresado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha intensificado las labores de desinfección de centros de personas mayores de la provincia, entre ellos, el ubicado en la calle Oliver en Alcoy.