DONACIONES Sanidad pide sangre de los grupos 0+ y A- El Centro de Transfusión estará el jueves 22 en el Hospital Virgen de los Lirios y el viernes 23 en el Centro Sanitario Integrado de Ibi jueves, 22 de agosto de 2019 El Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana necesita donaciones de sangre de los grupos negativos en general y más en concreto de los grupos 0+ y A-. Para evitar que se produzca un desabastecimiento en los hospitales, la conselleria de Sanidad hace un llamamiento para conseguir reservas con las que atender, en especial, urgencias e intervenciones quirúrgicas. Los interesados en sumarse a esta red solidaria pueden donar sangre este jueves 22 de 16,30 a 20,30 horas en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy y el viernes 23 también de 16,30 a 20,30 horas en el Centro Sanitario Integrado Ibi 2 de Ibi. Allí estará el Centro de Transfusión de la Comunidad en su delegación de Alicante.