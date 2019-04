The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Sanidad pide un pacto de Estado para garantizar la financiación contra el cáncer Ana Barceló destaca la necesidad de retener el talento para seguir investigando nuevos tratamientos que frenen la enfermedad - Unos 75 expertos asisten al encuentro organizado por +Queuntrail jueves, 25 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/04/2019) Sanidad reclama un acuerdo entre todas las administraciones del Estado para garantizar financiación y recursos humanos para investigar en la curación del cáncer. La consellera Ana Barceló, durante la inauguración del IV encuentro de investigadores sobre el cáncer, ha incidido en que "es necesario un pacto de Estado por la ciencia porque nos permitirá contar con unos presupuestos donde se contemple lo que precisa la invetigación" al tiempo que ha subrayado que "es necesario asegurar la carrera de los investigadores y retener y atraer el talento para ser un país avanzado" en esta materia. La consellera también ha destacado que en los últimos años la tasa de mortalidad por cáncer en la Comunitat ha descendido un 1% en hombres y un 0,4% en mujeres. Un descenso que atribuye a los avances en los tratamientos. El IV Encuentro de investigadores en càncer ha reunido a 75 expertos durante en el IVAM CADA que, tanto hoy como mañana, están debatiendo y evaluando propuestas sobre la investigación y la prevención de esta enfermedad. Unas jornadas profesionales, organizadas por el CEM +QUEUNTRAIL y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica (Fisabio), que se han consolidado y son "un referente de aproximación de la ciencia a la sociedad", ha señalado el presidente de la fundación José Antonio Manrique. El Trail Solidari, desde su primera edición, ha recaudado cerca de 90.000 euros que han sido destinados a la lucha contra el cáncer. En concreto, la última edición de la prueba deportiva recaudó 23.000 euros, de los que 5.000 se destinaron a la atención de asistencia psicosocial que realiza la asociación comarcal SOLC. El resto, se ha invertido en la investigación a través de ASEICA como informan desde +QUEUNTRAIL.