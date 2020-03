The examples populate this alert with dummy content

COVID-19 Sanidad pone un teléfono gratuito para familiares del geriátrico de Oliver El centro de mayores, controlado desde el miércoles por la consellería, tiene todas las visitas suspendidas - Los familiares reclaman la causa del fallecimiento de seis residentes en la última semana sábado, 21 de marzo de 2020 Los familiares de los residentes del centro DomusVI de la calle Oliver, afectado por un brote de coronavirus, disponen desde este sábado de un teléfono gratuito para conocer la situación y el estado de salud de sus parientes. La suspensión de las visitas, como medida de prevención, ha generado incertidumbre entre los familiares que reclamaban un contacto directo. El presidente de la Plataforma de Familiares de la Residencia de Mayores DomusVI de Alcoy, José Luis García, ha explicado que las consultas telefónicas han comenzado a canalizarse, este sábado 21 de marzo, a través del 900 45 65 85. El portavoz de la plataforma, que engloba a 60 de los 134 residentes, ha agradecido la apertura de este canal, pero ha vuelto a insistir en que se dé a conocer a los familiares la causa del fallecimiento de seis residentes en la última semana. Ha explicado que al dolor por la pérdida, se suma el desconocimiento de la causa exacta, agravado por la imposibilidad de despedir como antaño a sus seres queridos, ante las restricciones impuestas en los entierros y sepelios. En su comparecencia de este sábado la Consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha no ha aportado nuevos datos de la evolución del brote de este centro y ha derivado la actualización de la información al próximo lunes. El último dato de Sanidad es del viernes y eleva a 72 los casos, de los que 13 están siendo controlados por el personal sanitario de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria del Virgen de los Lirios. El viernes por la mañana Barceló señaló que 15 trabajadores de la residencia, que presentaban síntomas, habían sido puestos en cuarentena. Tras la detección de este brote la atención sanitaria de este geriátrico pasó a manos del personal del Departamento de Salud de Alcoy. Desde el pasado miércoles se han incorporado enfermeros, auxiliares y un médico contratados por la Consellería de Sanidad, para atender a los afectados por coronavirus. El geriátrico fue además desinfectado el miércoles por la Unidad Militar de Emergencia.