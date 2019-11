The examples populate this alert with dummy content

SANIDAD Sanidad prepara 22.300 dosis para la campaña de vacunación contra la gripe La vacunación se prolongará en los centros de salud hasta el próximo mes de enero- El número de dosis crece en 700 dosis respecto al año pasado lunes, 11 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/11/2019) La Consellería de Sanidad Universal ha preparado 22.300 dosis para la campaña de vacunación contra la gripe que se prolongará hasta el próximo mes de enero. La consellería, que encabeza Ana Barceló, lanza un llamamiento a los considerados como grupos de riesgos para que se dirijan a sus centros de salud y solicitar la cita previa con la que obtener alguna de las 22.300 vacunas previstas para la presente campaña. Entre los usuarios a los que Sanidad recomienda la vacunación figuran los pacientes con enfermedades crónicas, embarazadas, personal sanitario o que están al cargo de mayores, los mayores de 60 años y aquellos que no tengan condiciones óptimas de salud. La campaña, con 700 dosis más que la del al año pasado, estará en marcha hasta el próximo 31 de enero.