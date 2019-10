The examples populate this alert with dummy content

SALUD Sanidad refuerza las plantillas de los centros salud de la comarca El nuevo gerente del departamento de Salud de Alcoy, Enrique Barbeito, plantea los objetivos más inmediatos al mes de su designación lunes, 28 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (28/10/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (28/10/2019) La Consellería de Sanidad planifica la incorporación de nuevos facultativos en los Centros de Atención Primaria de la comarca. El nuevo gerente del departamento de Salud, Enrique Barbeito, ha explicado este lunes en Hoy por Hoy que las nuevas incorporaciones forman parte de la Memoria Funcional trasladada a la Consellería de Sanidad y que contiene las necesidades para los próximos 10 años. Onil, Cocentaina, Ibi, Banyeres, Castalla y La Bassa de Alcoy son los primeros centros de salud en los que se va a actuar. A estas incorporaciones esperan sumarse antes de final de año los facultativos para los que Sanidad ha creado nuevas plazas en Anestesia, Urología, Rehabilitación y Urgencias en el Hospital Virgen de los Lirios. En Urgencias a falta de su designación, ya se ha sido cubierta la plaza de jefe de servicio, que quedó vacante este verano. La reciente designación de los directores de Atención Especializada, Primaria, de Gestión y los de Enfermería completan el equipo que encabeza desde hace un mes Enrique Barbeito como gerente, en sustitución de Rosep Falip.