TRADICIONES Sant Antoni tiene su misa en San Mauro La misa prevista en la Ermita de Sant Antoni ha tenido lugar en la iglesia de San Mauro y San Francisco - Ha sido el único de los actos que se ha podido celebrar tras suspenderse la Romería y la Rostida por el tiempo domingo, 19 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Sant Antoni ha tenido su misa con motivo de su festividad. La iglesia de San Mauro y San Francisco ha sido el lugar donde se ha celebrado y no en la Ermita, después que el viernes se anunciase que se suspendían todas las actividades del domingo organizadas en su honor, Romería y Rostida, y solo se mantenía la celebración aunque en la iglesia de uno de los patronos de la ciudad. Ayer sí se pudo celebrar con normalidad la bendición de animales y el mercadillo solidario y la chocolatada de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alcoy. A lo largo de toda la mañana ha caído una fina lluvia y se espera que a partir de esta tarde las condiciones de lluvia vayan aumentando hasta la llegada, incluso, de la nieve.