FIESTAS Sant Jordi aguarda Los festeros trasladan la imagen de El Xicotet hasta Santa María, donde el párroco José Cascant oficiará el triduo previo a los Moros y Cristianos martes, 18 de abril de 2017

Sant Jordi El Xicotet ya aguarda a los festeros en la parroquia de Santa María, donde desde este martes se celebra el triduo en su honor. Cientos de festeros participaron el lunes en la tradicional procesión del Traslado, acompañando la imagen del patrón hasta la sede de los actos religiosos de los Moros y Cristianos. La efigie de El Xicotet fue portada por festeros de las filaes de cargo. Destacó la participación, por primera vez, de mujeres porteadoras designadas por la filà Chano. A la llegada a Santa María, el párroco José Luis Llopis invitó a los festeros a participar en el triduo, que se celebra entre el martes y el jueves. "Es la preparación espiritual de la Fiesta", explica. Los oficios comienzan cada tarde a las 20.15 horas. Este año oficia el triduo un viejo conocido de Alcoy y de la Fiesta: el párroco José Cascant, que fue vicario de San Jorge hasta 2007 y que actualmente es festero de la filà Andaluces. "Será un triduo basado en vivencias personales para presentarnos a San Jorge", avanza Llopis. En el triduo se interpretan los Gozos a San Jorge, conocidos como Walí, Walí. La versión original es de José Espí Ulrich. Este año, la capilla de la Corporación Musical Primitiva interpretará la versión de Julio Laporta Hellín.