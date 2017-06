The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONES Sant Jordiet pisa la calle El pequeño Juanjo Valls, de la filà Mudéjares, se estrena en el cargo durante la procesión de Corpus lunes, 19 de junio de 2017 La Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy fue de estreno este domingo con motivo de la procesión de Corpus. Fue el primer acto del niño Sant Jordiet, Juanjo Valls, de la filà Mudéjares, elegido el jueves anterior. El pequeño recibió los primeros aplausos del público que siguió el acto principalmente en las calles de Santo Tomás, Mossén Torregrosa y San Nicolás, así como en la plaza de España. La procesión, que se celebra desde hace cinco siglos y es una de las tradiciones más antiguas de la ciudad, comenzó a las 19.30 horas en la parroquia de Santa María, el mismo punto donde finalizó más de una hora y media después. La presencia del pequeño Sant Jordiet es uno de los alicientes que tiene esta procesión en Alcoy. Junto a Juanjo Valls, bandera de la cruz en mano, también participaron los nuevos cargos festeros, que son miembros de la asamblea general de la Asociación de San Jorge. Al niño lo acompañaron sus padres, Juan José y Sandra. En un lugar un poco más avanzado de la comitiva, como fester de honor de la Asociación de San Jorge, participaba el abuelo del Sant Jordiet, Juan Valls. En la procesión participaron entidades religiosas de Alcoy y decenas de niños, también acompañados por sus padres, que en las últimas semanas han recibido la Primera Comunión. Todos realizaron las tradicionales paradas en el trayecto en las que se rinde homenaje al Corpus. Una vez finalizada la procesión, ya en el interior del templo de Santa María, el Grup de Danses Sant Jordiet representó el baile de la moma, que escenifica la lucha entre la blanca virtud y las coloristas tentaciones de siete personajes que evocan los pecados capitales.