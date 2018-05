The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Sant Roc aplaude a su cuarta promoción de Bachiller El colegio despide a los alumnos que dejan el centro para dar el salto a la Universidad lunes, 21 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El colegio Sant Roc celebró el pasado viernes la entrega de las orlas a los alumnos de la cuarta promoción de Bachiller. En el acto, celebrado en el salón Rotonda del Círculo Industrial, el colegio otorgó las condecoraciones académicas a los estudiantes, que dejarán el centro para dar el salto a la Universidad. Tras las palabras de felicitación por parte de la dirección del colegio, así como de padres y de los mismos alumnos, tuvo lugar la imposición de becas y la proyección de un vídeo con vivencias de los estudiantes durante su etapa de Bachiller. Finalizados los formalismos, el acto terminó con un distendido vino de honor.