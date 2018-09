The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Sant Roc convoca a su celebración La parroquia inicia este jueves los actos conmemorativos-Finalizado el tríduo, el sábado tendrá lugar la procesión de los farolillos con una previsión de participación superior a las 1.000 personas jueves, 27 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (27/09/2018) Sant Roc celebra este fin de semana sus fiestas. Este jueves 27 de septiembre arrancan los actos religiosos con el triduo. La celebración comienza a las siete y media de la tarde en la iglesia. El triduo finalizará el sábado. Ese día tras la misa tendrá lugar la procesión de farolillos por las calles del barrio. La organización ha previsto 600 unidades para acompañar al patrón. Jorge Chirlaque, vocal de la junta de fiestas, destaca que este es el acto más multitudinario con una previsión de participación que supera las 1.000 personas. "Siempre nos quedamos cortos y nos vemos desbordados con la participación", ha explicado este jueves en Hoy por Hoy. El viernes 28 de septiembre la celebración se traslada al colegio. Los actos concluyen el domingo con la misa mayor.