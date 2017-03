The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Sant Roc desarrolla una aplicación contra el acoso escolar Mejora las competencias digitales de los alumnos y los acerca a la realidad del entorno laboral- Será utilizada en distintas etapas-El producto final se cederá a los centros escolares que lo deseen viernes, 03 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (02/03/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (03/03/2017) "El grado de violencia que se vive en las aulas es un fenómeno nuevo que revela un cambio en la socialización del niño. Las administraciones públicas, los colegios, las familias, todos buscan su erradicación con métodos diversos. La apuesta del Col.legi Sant Roc está siendo importante en este tema con actividades y medidas para que el acoso escolar no tenga lugar en nuestras aulas". Con esta premisa la directora de Ciclos Formativos, Beatriz García, y la profesora Lorena Borrajo, han explicado en Hoy por Hoy Alcoy el proyecto Erasmus KA2, que lleva implícito el desarrollo de una aplicación gráfica con contenido social. Las profesoras han explicado cómo el proyecto pretende mejorar las competencias digitales de los alumnos de Formación Profesional en materia de programación gráfica 2D, 3D y hardware (implementación mediante Arduino), acercarlos a la realidad del entorno laboral y obtener un producto competente en el ámbito social para la gestión de las inteligencias múltiples (inter e intrapersonal) con los alumnos de etapas educativas tempranas, en las que aplicar técnicas preventivas que ayuden a mantener un clima de convivencia tolerante e inclusivo en el centro, trabajando como uno de los temas principales el acoso escolar. Esta aplicación será utilizada por los alumnos de etapas inferiores y formará parte de la programación de distintas actividades que el colegio lleva a cabo durante el curso escolar. El producto final se cederá a todos los centros escolares que lo deseen. En este proyecto están implicados todos los alumnos y profesores de Ciclos Formativos, ya que Sistemas Microinformáticos y Redes desarrollará la aplicación y, tanto Gestión Administrativa como el superior de Administración y Finanzas serán los responsables de la contabilidad, difusión, propiedad intelectual, seguimiento y evaluación del proyecto. El proyecto lo forman cinco socios: Otomotiv Endustrisi Ihracatcilar Birligi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi de la ciudad de Bursa, Turquía; Epralima – Escola Profissional do Alto Lima, de la ciudad de Arcos de Valdevez, Portugal; Solski Center Novo Mesto, ciudad de Novo Mesto, Eslovenia; Asociación de Investigación de la Industria del Juguete, Conexas y Afines (AIJU) con domicilio en Ibi y nuestro colegio, Sant Roc, como coordinadores de este proyecto. Los profesores ya trabajan en la puesta en marcha de protocolos y documentación.