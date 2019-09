The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONS Sant Roc ja té cartell i revista El cartell és de l'asturià Javier Marinas i la portada de la revista de Pau Moncho - Adriàn Espí ha presentat i explicat els continguts de la publicació d'aquest any lunes, 09 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Les Festes de Sant Roc ha tingut els seus primers actes. S'ha presentat el cartell obra de l'asturià Javier Marinas i la revista, amb portada de Pau Moncho. Adrián Espí ha explicat els continguts de la mateixa. Ara els actes fan un paronet fins al 21 de setembre on es reprendran amb un torneig de futbol, el Triduo, activitats del col·legi.. fins al dissabte 28 quan tindrà lloc la tradicional processó dels farolets com acte central de les celebracions.