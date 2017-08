The examples populate this alert with dummy content

BENILLOBA Sant Xotxim ya tiene altar Benilloba restaura el altar dedicado a su patrón gracias a la recaudación de los últimos meses de los vecinos y vecinas de la localidad lunes, 07 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (07/08/2017) Benilloba estrena altar para su patrón, Sant Xotxim. La iglesia de la localidad se vistió de gala el pasado sábado con motivo de la finalización de las obras de restauración del retablo de Sant Joaquim. El acto, que comenzó con una misa solemne a cargo del rector de la iglesia de Benilloba, Francisco José Blasco Frau, y estuvo acompañado por el Cor Parroquial del municipio, finalizó con la bendición del retablo restaurado y con la lectura de un texto conmemorativo que se incorporó al cofre que custodia el elemento restaurado con la documentación histórica del patrón desde su llegada a la iglesia de Benilloba. La restauración del retablo de Sant Joaquim se ha sufragado con las aportaciones de los miembros de la parroquia, que han recaudado fondos en los últimos meses, como el concierto que la Ciutat Big Band de Alcoy ofreció en el auditorio, destinado a este fin benéfico.