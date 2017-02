The examples populate this alert with dummy content

DEPORTE ELECTRÓNICO Santa Ana crea el primer equipo de League of Legends en Alcoy Tras muchos años de auge y de convertirse en un fenómeno mundial, este deporte electrónico tiene el primer grupo de la comarca con el objetivo de romper barreras - Algunos de los componentes del grupo han estado en Ser Deportivos miércoles, 22 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (22/02/2017) El Club Deportivo Santa Ana ha sido pionero en crear el primer equipo de E-Sports en Alcoy. Los E-Sports son deportes electrónicos que han ido adquiriendo adeptos alrededor del mundo en los últimos años. Uno de los juegos más destacados es el League of Legends. En 2009 se desarrolló la primera Beta de este juego y desde entonces ha ido evolucionado hasta convertirse en un fenómeno mundial, cuya final ha sido vista por más personas que la final de la NBA. Paco Cobos es el presidente; Kiko Cobos, Aaron Soler y Gaby Santacreu son los coaches; Juanjo Cortés y Pau Santamaria los managers del equipo de E-Sports creado por el CD Santa Ana que ha visto la luz este año. Cuatro de ellos han estado en Ser Deportivos hablando sobre este deporte que, al igual que otros muchos, genera millones de euros. Apartado desconocido todavía por muchos pero que sin embargo tiene varias ligas en España y también a nivel internacional. A diferencia de los videojuegos, los E-Sports tan sólo requieren de un PC y no de un aparato concreto para poder jugar. Con el incremento de usuarios y con el poder de lo electrónico, puedes estar en Alcoy jugando con un equipo de Rusia, eso sí, está dividido en servidores, es decir, por continentes. El equipo del CD Santa Ana ha abierto las inscripciones para poder apuntarse y formar parte de él. En la presentación, este grupo dio un paso más allá. Han planteado los posibles problemas que pueden generar los E-Sports y han ideado soluciones a ellos, como por ejemplo, ante la posible adicción de los jugadores, una organización y establecer los tiempos de las horas que se juegan. Desde este grupo también destacan los valores que aporta el League of Legends, al tratarse de un juego por equipos, en los que se desarrolla el respeto hacia los demás, incluso aprender a controlar las adicciones o incrementar los reflejos. Si quiere conocer más sobre los E-Sports, el League of Legends y el equipo pionero creado por el CD Santa Ana, escuche la entrevista de Ser Deportivos.