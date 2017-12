The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Santa Rosa contará con aparcamiento en las dos aceras El Ayuntamiento sustituye el actual estacionamiento en batería, que amplía a la otra acera con el objetivo de mejorar la seguridad, reducir la velocidad de los vehículos y aumentar las plazas de estacionamiento sábado, 09 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento colocará plazas de aparcamiento en las dos aceras de Santa Rosa. Tras las obras de mejora de accesibilidad en el barrio para los peatones, el Consistorio comenzó los nuevos trabajos el jueves aprovechando el puente de la Constitución, que consisten en sustituir el actual estacionamiento en batería por el aparcamiento en cordón en ambos lados. Según el concejal de Seguridad, la nueva distribución pretende mejorar la seguridad de los peatones, que estarán más protegidos por los coches aparcados, reducir la velocidad y ampliar las plazas de aparcamiento.