URBANISMO Santa Rosa integra 7.500 metros cuadrados de la Colonia de Aviación El alcalde de Alcoy, Antoni Francés, ha firmado este lunes el convenio de cesión con el Ministerio de Defensa-El proceso participativo para determinar el uso comenzará en septiembre lunes, 17 de julio de 2017 El alcalde de Alcoy, Antoni Francés, ha firmado este lunes el convenio con el Ministerio de Defensa para la cesión de 7.500 metros cuadrados de la Colonia de Aviación. Una vez terminados todos los trámites, el próximo mes de septiembre, comenzará el proceso de participación para saber el uso que quiere darse a este área que se integra en el barrio de Santa Rosa. El proceso participativo encargado por el Ayuntamiento comenzará en septiembre. En el proceso participativo tendrán voz los distintos grupos y colectivos "para poder elaborar un informe de propuestas y necesidades que integre la Colonia de Aviación en el barrio de Santa Rosa. Estamos hablando de un espacio muy grande en un barrio muy poblado y con pocos servicios públicos por lo que tenemos una gran oportunidad para mejorar la vida de los vecinos de esta área y de toda la ciudad", según ha explicado Francés. La empresa encargada es Heterotopia, centre d’estudis, d’acció i participació y el proyecto tendrá un coste total de 4.295 euros, iva incluido. La consulta se hará como auto diagnóstico de personas y colectivos diversos, incluyendo asociaciones formales. Se accederá a distintas capas de población, prestando especial atención a gente mayor, niño, mujeres, personas con diversidad funcional, extranjeros, etc. Por este motivo habrá diferentes talleres y entrevistas a diferentes grupos como con el objetivo es llegar a un número significativo de personas, que sean, además, representativas de la pluralidad de sectores del pueblo. Las sesiones se enfocarán en la perspectiva de «vida cotidiana», atendiendo indicadores como la proximidad a los servicios o equipamientos, la vitalidad de los espacios, la autonomía de las personas en ellos, el dinamismo que presente y su representatividad hacia el vecindario. Francés insiste en que "estamos trabajando con proyectos muy ambiciosos, parados durante décadas y que, ahora, en pocos años, conseguiremos que transforman nuestra ciudad. Sin duda, la Colonia será uno de ellos, al igual que Entença, Rodes, Al-Azraq o el Plan estratégico. En todos ellos, como no podía ser de otro modo, la participación ciudadana es ya una parte inherente al proceso". La metodología utilizada parte de la llamada Investigación-Acción-Participación (IAP), un método de estudio y acción de tipo cualitativo que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los mismos colectivos, dando prioridad a los procesos deliberativos en grupo por encima de las opiniones individuales, es decir, a la discusión y el consenso. Se evitarán las valoraciones subjetivas y los posicionamientos demasiado individuales, interesados o desinformados.