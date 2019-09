The examples populate this alert with dummy content

PONTS D'IGUALTAT Santiago Carbonell, designado vicepresidente de la asociación local de diversidad sexual El empresario del sector inmobiliario y fundador de Jovempa Alcoy respalda de este modo la entidad que se presenta este jueves 26 en la Sala Àgora lunes, 23 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El empresario del sector inmbiliario y fundador de Jovempa Alcoy, Santiago Carbonell, es el vicepresidente del colectivo de diversidad sexual, Ponts d’Igualtat. Este colectivo, Ponts d’Igualtat LGTBI Alcoi, se presenta este jueves 26 a las 19,15 horas de manera oficial en la Sala Àgora. El vicepresidente, el empresario Santiago Carbonell, muestra su apoyo a una entidad como ésta para luchar contra la discriminación sexual en la ciudad. En este acto actuará la Muixeranga de Cocentaina Penyeta Blanca y lo presentará el periodista Rubén Cervera. Su presidente Aitor Pla ha invitado a todos a acudir a este presentación. En el acto estarán el director general del observatorio valenciano contra la LGTBIfobia, Toño Abad, y el director general de igualdad en la diversidad, José Del Amo.