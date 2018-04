The examples populate this alert with dummy content

SEMANA SANTA Santo silencio La Cofradía del Cristo Agonizante muestra sus dos pasos en la procesión del Jueves Santo jueves, 29 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp más información Jesús arranca su Calvario en Alcoy Un halo de silencio ha recorrido este Jueves Santo las calles de El Partidor y la Zona Alta de Alcoy. Solo la música y las saetas a pie de calle le han robado el nombre a la Procesión del Silencio, siempre emotiva y con gran seguimiento. En el desfile procesional participan los cofrades del Santísimo Cristo Agonizante y Nuestra Señora de los Dolores, unos 60, y numerosos devotos con cera. Los dos pasos que procesionan el Jueves Santo han salido de la sede canónica de la cofradía, la parroquia de San Antonio y San Vicente. En el templo en el que nace y muere la procesión hacen estación de penitencia las dos imágenes: la de la Virgen de la Soledad y la de Jesús en la cruz, sin duda el paso más bello de cuantos salen a la calle en Alcoy. La música de la dolçaina, a cargo del grupo La Cordeta, ha acompañado la marcha de la Virgen. La Agrupación Musical Serpis, interpretando La Madrugà, ha seguido el paso del Cristo crucificado, llorado por su madre. En el desfile ha participado el alcalde, Antonio Francés, así como representantes municipales y de otras instituciones, como la Asociación de San Jorge. Tras la intensa y respetuosa Procesión del Silencio, la Semana Santa de Alcoy culmina el Viernes Santo con la procesión del Santo Entierro, que comienza a las 20.00 horas desde la parroquia de Santa María, y en la que participan todas las imágenes. El domingo, la Virgen se rencontrará con su hijo resucitado en la Procesión de Els Xiulitets, a partir de las siete y media de la mañana.