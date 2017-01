The examples populate this alert with dummy content

BALANCE DEL TEMPORAL Se desploma una casa ‘okupa’ en El Camí El Ayuntamiento desaloja un edificio anexo, también habitado por 'okupas' - El alcalde destaca el “tiempo récord” con el que la ciudad se recupera del temporal viernes, 20 de enero de 2017 La parte trasera de un edificio ocupado en la calle de El Camí se ha derrumbado durante la mañana de este viernes sin provocar daños personales. Es la consecuencia más grave del temporal de lluvia y de nieve que ha afectado a la ciudad y la comarca desde el miércoles. El Ayuntamiento ha hecho balance de la situación que, según el alcalde, Antonio Francés, la ciudad ha conseguido normalizar en “tiempo récord”. El edificio derruido este viernes en el número 13 de la calle El Camí. Estaba ocupado de forma ilegal, según ha informado el alcalde. De hecho, las personas se encontraban en el interior del inmueble “cuando han escuchado movimiento” y han podido salir antes de que la construcción se viniese abajo. “Por fortuna, no ha habido que lamentar daños personales”, se ha felicitado Francés. El edificio número 11 ha sido desalojado como medida de prevención. También estaba habitado por okupas. Los técnicos de Arquitectura han valorado los daños y han decidido derribar el tejado del edificio, que había quedado al aire tras el derrumbe y que presenta riesgo de desplome. El alcalde y los concejales de Obras y Seguridad, Jordi Martínez y Raül Llopis, han visitado la zona durante el recorrido que han realizado para hacer balance del temporal de nieve, que este viernes todavía ha provocado problemas en el polígono de La Beniata, que acumulaba 25 centímetros de nieve. Está restablecida la electricidad en el Baradello, donde parte de los vecinos han pasado la noche sin luz. “En comparación con lo que está sucediendo en otras comarcas afectadas por el temporal, los problemas con el suministro eléctrico han sido mínimos”, dice el concejal Martínez. Desde anoche las brigadas municipales y personal de limpieza trabajan en la retirada de árboles y ramas, que no han provocado daños. El autobús municipal funciona desde primera hora de la mañana. A lo largo de la tarde, según la previsión del Ayuntamiento, volverá a pasar por la Zona Alta y Batoy. No habrá servicio este fin de semana al Cementerio. Desde el martes, dice el Gobierno, se han esparcido 20 toneladas de sal por las calles de la ciudad. El alcalde destaca la respuesta que el Ayuntamiento ha ofrecido a las complicaciones del temporal. “Hay que agradecer a todas las personas que han trabajado para recuperar la normalidad en un tiempo récord”, manifiesta. Para este fin de semana han quedado suspendidas todas las actividades deportivas y los actos de la festividad de Sant Antoni. Durante el fin de semana seguirán cortadas las carreteras de acceso a la Font Roja y a Sant Antoni.