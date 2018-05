The examples populate this alert with dummy content

LA TERTULIA ¿Se muere Alcoy? Los grupos políticos tildan de catastrofistas las declaraciones de Enrique Rico sobre el futuro industrial y económico de la ciudad miércoles, 30 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO La tertulia (30/05/2018)

AUDIO Hora 14 Alcoy (30/05/2018) Las declaraciones de quien fuera presidente de la Cámara de Comercio, en los últimos 27 años, son el punto de partida de La Tertulia de Radio Alcoy. Enrique Rico activó las alarmas sobre la crítica situación que ha alcanzado la ciudad en el ámbito industrial y económico en el acto homenaje celebrado el lunes el en Circulo y llamó a la acción señalando que de otro modo "Alcoy se muere". Los grupos políticos han tildado de catastrofistas las declaraciones de Enrique Rico sobre el futuro industrial y económico de la ciudad. El secretario de organización del PSOE y concejal, Alberto Belda, en La Tertulia de Radio Alcoy ha defendido que los indicadores de empleo no dibujan un futuro tan pesimista. El portavoz de Compromís, Marius Ivorra y el concejal de Guanyar, Cristian Santiago dan un paso más y sostienen que el futuro que ya ha comenzado a definirse por parte del Consorcio de las Comarcas Centrales y la Mancomunitat pasa por la construcción de suelo mancomunado, y la industria tecnologica como la que se ubicará en Rodes. El partido Popular, destaca a través de su concejal, Eduardo Tormo, las gestiones de su grupo en el crecimiento industrial.