HOY POR HOY "Se podría haber cuidado más el espíritu del puente" Un catedrático de la UPV reivindica el derecho de autor en las obras de ingeniería a la vista de los cambios que ha acarreado en su imagen la restauración del Fernando Reig martes, 05 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (04/06/2018) El catedrático y doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Victor Yepes, considera que tras la reforma del puente Fernando Reig el color blanco aplicado ha modificado la esencia con la que su autor, José Antonio Fernández Ordóñez, concibió el puente. La obra es además por diversas razones considerada como un referente en la ingeniería. En la entrevista concedida a Radio Alcoy explica los motivos que le llevaron a escribir un artículo en el que aborda este asunto. "El problema es que una vez rehabilitado ver todo el puente de blanco es como si a una obra de arte le cambisemos el color o la figura principal de una obra de arte de un Picasso o similar". El catedrático de la UPV, de origen alcoyano, ha explicado en Hoy por Hoy Alcoy que entiende las razones técnicas que han motivado los cambios, pero sostiene que debería haberse respetado la idea inicial. "Se podría haber cuidado un poco más el espíritu del puente en su momento". La restauración del puente es la primera que se realiza en 30 años.