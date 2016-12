“Sé que voy a quitarme la espina del ascenso con el Alcoyano”

De Hong Kong ha venido el primer fichaje de invierno del CD Alcoyano, quien se fue a la otra punta del mundo para “vivir algo diferente”, ha contado Pau Bosch, futbolista conocido por el míster blanquiazul, Toni Seligrat ya que estuvieron juntos en el Lleida Esportiu, al igual que coincidió la nueva incorporación del Alcoyano con Mario Fuentes y con Carlos Barreda. Bosch ha sido presentado en El Collao acompañado del presidente, Juan Serrano, quien pretende que Bosch “haga carrera en el Alcoyano, estoy convencido de que va a hacer camino e historia e con nosotros”. “Quienes conocemos la trayectoria de Pau, sobran las palabras. Viene con ilusión, donde ha estado lo ha dado todo. Tenía más ofertas pero ha decidido apostar por el proyecto Club Deportivo Alcoyano”, ha concluido el presidente de la entidad blanquiazul.

Por su parte Pau Bosch ha contado que “a Hong Kong he tenido muchos problemas, tanto personales como deportivos. Cuando decidí volver a casa, hablé con mi representante porque tenía que buscar equipo, surgieron varias opciones pero cuando hablé primero con Joma y después con el míster, con Toni, tuve claro que quería venir aquí. Ya he trabajado con Toni, sé cómo trabaja, sé cómo es, sé lo que dan sus equipos. Por ambición, por el club, cada vez que venía a El Collao el Alcoyano me parecía un equipo fantástico, por muchas cosas aposté por Alcoy, y la verdad es que estoy muy contento, y después de entrenar con el equipo me vuelvo a sentir futbolista”.

Bosch lleva entrenando con el resto de jugadores desde el martes 27 de diciembre y asegura que “el Alcoyano me ha sorprendido para bien. El primer día por la noche ya lo comenté con Barreda, que estoy ahora mismo en su piso y fuimos compañeros mucho tiempo, que el equipo muy bien, esto es una familia, me lo habían comentado pero hasta que no lo vives no lo sabes. Todos los compañeros me han acogido muy bien, estoy muy contento, el Alcoyano me ha sorprendido para muy bien y eso creo que es un punto clave en un equipo para hacer grandes cosas”.

El futbolista tiene una espina clavada y está relacionada con el objetivo del Alcoyano. “Con Toni jugamos dos play off pero nunca llegamos a la tercera ronda, el año pasado hicimos una muy buena campaña pero caímos en los penaltis que es donde más daño hace…hay una espinita, que es conseguir subir y sobre todo jugar en segunda A, que es un reto y un sueño, y estor seguro que lo conseguiremos con el Alcoyano, tenía esta espina pero este año me la sacaré”, concluye el defensa.