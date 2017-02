The examples populate this alert with dummy content

LLAGOSTERA 1 - 2 ALCOYANO Seguimos soñando Un gran Deportivo, sobre todo en la segunda parte, logra vencer al Llagostera con goles de Jorge Hernández y Ruso. domingo, 12 de febrero de 2017 El Alcoyano sigue la estela del líder de la categoría el Barcelona "B", tras lograr la victoria en Palamós ante el Llagostera, con 2 golazos de Jorge Hernández, titular en este partido y el defensa Tomás Ruso, a la salida de un córner. A los de Toni Seligrat les costó entrar en el choque, y encima perdían en el minuto 3 a Álvaro García, por lesión en uno de sus muslos, pendiente de saber el alcance de su lesión, pero la entrada de López Silva, provocó el cambio en el dibujo táctico del técnico valenciano, que sorprendió a propios y extraños con un equipo compuesto de "bajitos", dejando en el banquillo a David Torres y Mariano Sanz. A pesar de ello, el Alcoyano disfrutó de varias grandes ocasiones en las botas de Gato y Jorge Hernández, pero el partido no se movió en el marcador durante los primeros 45 minutos. Nada más reanudarse el encuentro, Gato sufría una lesión que obligaba al técnico Toni Seligrat a sustituirle por Mariano Sanz, que fue sin duda alguna, el revulsivo en ataque del conjunto blanquiazul, y autor de las 2 jugadas, que dieron los goles de Jorge Hernández, espectacular en la definición, con una perfecta vaselina a los pies de Moragón, portero rival, logrando el 0 a 1 en el minuto 55. Y en el minuto, 62, a la salida de un córner prolongaba Mariano Sanz de cabeza, dejando a Tomás Ruso solo en la frontal, dónde con pierna derecha se sacaba un disparo seco logrando el 0 a 2 en el Estadio Palamós Costa Brava. Con el resultado en el bolsillo y el control del juego, el Alcoyano introdujo a Ángel para dar consistencia en el centro del campo, pero llegó el tanto de los locales, más intensos en el último cuarto de hora, con el gol de Marc Fernández, que ponía tensión hasta el final del choque, en el que el propio goleador del conjunto catalán era expulsado con roja directa, tras agredir a un jugador blanquiazul, en el minuto 89, dejando en anecdótico el intento de remontada del Llagostera. En resumen, gran partido del Alcoyano que suma una nueva victoria fuera de casa, un hecho casi insólito en el Grupo III dónde ganar lejos de tu estadio es casi un hito y el Deportivo, lo ha hecho en un campo en el que sólo han sido capaces de ganar el líder y ahora, el Alcoyano, un dato muy a tener en cuenta a estas alturas de temporada; en un equipo, que como dijo el técnico Toni Seligrat, el pasado viernes en rueda de prensa, sueña con el título de Liga.