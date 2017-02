The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA Segunda victoria consecutiva El Unión Alcoyana FS ganó a domicilio al Pinoso 3-4 y encadena dos triunfos seguidos – Los de Javi Silvestre han escalado posiciones y van décimos en la clasificación lunes, 20 de febrero de 2017 El sábado el Unión Alcoyana FS se desplazó a la localidad de Pinoso para disputar el encuentro correspondiente a la 19ª jornada de liga. El partido, muy importante en el seno de la plantilla, podría permitir la escalada de algún puesto en la clasificación ante los posibles pinchazos de los rivales directos y así fue. El quinteto inicial del equipo dirigido por Javi Silvestre lo formó: Jaco, Gomis, Verdú, Pablito y Nando. El equipo se esperaba una presión alta arriba y así fue. No obstante el Unión Alcoyana no tuvo problemas para sacar el balón jugado desde atrás e ir creando la incertidumbre en el Pinoso pues se salía con mucho peligro. Una de ellas provocó el gol de Gomis en el 2’ tras recoger un rechace y batir de fuerte punterazo al meta local. Aunque el partido siguió controlado por los alcoyanos, Jaco tuvo que sacar un buen mano a mano que evitó el empate en el minuto 5’. Con el 0-2 de Pablito (12’) ante la salida del portero por la banda derecha y con algunas ocasiones clarísimas de gol para aumentar la ventaja se llegaría al descanso. La segunda parte fue diferente pues los locales ganaban en agresividad y al equipo le costaba un poco más sacar el balón. Aun así el marcador se mantuvo aunque causó muchos problemas al equipo y Jaco tuvo que emplearse a fondo. En el 11’ llegó el 1-2 tras un disparó que tuvo la mala fortuna de desviar Gomis. Verdú volvería a dar algo de tranquilidad un minuto después tras un perfecto pase de Gabri marcando el 1-3 en un perfecto mano a mano contra el portero. El Pinoso hizo el 2-3 a falta de 5 minutos lo que provocó una oleada de ánimos desde la grada. El equipo, a pesar de no estar fino en la defensa en inferioridad, marcó el 2-4 a puerta vacía, obra de Nando, pero a falta de 30 segundos llegó el definitivo 3-4. El juego fue bastante bueno y se tuvieron muchas ocasiones para ampliar distancias pero al final fue Jacobo el que, con increíbles paradas, salvó el partido en los minutos finales y aseguraría 3 puntos clave para superar e igualar a Calpe y Elche B respectivamente. El equipo juvenil, que recuperaba a importantes efectivos como son Víctor y Gabri, volvió a la senda de la victoria en casa ante el Nueva Elda por 3-2.