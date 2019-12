The examples populate this alert with dummy content

PUBLICACIÓN Segundo volumen de la historia del Teatre Principal Se presenta esta tarde a las 19,30 horas en el propio teatro - Ramón Climent, su autor, y Joanfra Rozalén, gerente de La Dependent, han estado en Radio Alcoy, explicando detalles de esta obra lunes, 09 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (09/12/2019) El segundo volumen de la historia del Teatre Principal '180 anys de Teatre Principal d'Alcoi, Volum II. De 1939 a 2019' se presentará esta tarde a las 19,30 horas en el propio teatro, con la presencia del autor del libro, de los dos volúmenes, el periodista Ramón Climent, el gerente de La Dependent, Joanfra Rozalén, y el alcalde de Alcoy, Antonio Francés. Los dos primeros han estado en Radio Alcoy por la mañana para explicar detalles de este acto, así como del proceso de elaboración de esta publicación y del presente y del futuro del teatro, el más antiguo de la provincia de Alicante.