CONCURSO Seis candidatos a Embajador moro El concurso tendrá lugar el sábado 23 a las 11 horas en el Casal de Sant Jordi miércoles, 20 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Seis son los candidatos que se presentarán al cargo de Embajador moro. Los nombres son Ricard Segura, Jorge Rabanal, Jordi Linares, Óscar Martínez, Antonio Delgado y Jordi Pérez. El concurso tendrá lugar el sábado 23 de febrero a las 11 horas en el Casal de Sant Jordi. Uno de ellos será el sustituto de Juan Javier Gisbert.