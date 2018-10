The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Seis detenidos por robar un millón de euros a una anciana de Alcoy Forzaron la caja fuerte del domicilio para apoderarse de joyas, lingotes de oro y dinero en efectivo lunes, 08 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Policía Nacional ha detenido a los seis integrantes de una organización criminal especializada en asaltar viviendas con lanza térmica. Los detenidos idearon un plan para asaltar la vivienda de una anciana de 97 años y apropiarse de los ahorros de toda una vida. El robo se perpetró el 24 de mayo. Los presuntos criminales irrumpieron en la vivienda cuando todavía no había nadie en su interior, y haciendo uso de una lanza térmica forzaron la caja fuerte de la anciana provocando una humareda con la que se encontraron la víctima y su cuidadora al regresar a casa. Al verse sorprendidos, los delincuentes agarraron tanto a la anciana como a la cuidadora y las encerraron en el baño al tiempo que las amenazaban. Además, les quitaron los teléfonos móviles para que no pudieran pedir ayuda y continuaron con el asalto. La organización criminal tenía muy claro su objetivo, la caja fuerte donde la anciana guardaba los ahorros de toda su vida. Los detenidos utilizaron una lanza térmica para forzar la caja y acceder a su interior, donde sustrajeron una gran cantidad de joyas (zafiros, rubís y esmeraldas), una caja con seis kilos en lingotes de oro y una gran cantidad de dinero en efectivo, un botín que la víctima y la policía calculan que puede estar en torno al millón de euros. Tras perpetrar el asalto, las Brigadas de Policía Judicial de Alicante y Alcoy comenzaron una investigación que duró aproximadamente cuatro meses y culminó con la desarticulación total de la organización criminal y la detención de todos sus miembros, tres hombres y tres mujeres con edades comprendidas entre los 27 y 57 años, nacionales de Ecuador, Colombia y España. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada centraron tres domicilios en las localidades de Torre Pacheco y Fuente Álamo (Murcia) y Alcoy (Alicante), viviendas de los miembros de la organización y que fueron objeto de registro en la operación. Fruto de los registros llevados a cabo, se recuperaron gran cantidad de joyas, más de 6.000 euros en efectivo, cerca de 2.100 dólares también en efectivo, un soplete oxicorte, varillas de lanza térmica, un compresor, una pistola detonadora, 100 gramos de cocaína y varios terminales de telefonía. Los presuntos criminales han sido detenidos por los delitos de pertenencia a organización criminal, robo con violencia, detención ilegal, blanqueo de capitales, delito contra la salud pública e infracción a la ley de extranjería.