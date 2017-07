The examples populate this alert with dummy content

PROYECTOS Seis empresas comienzan su andadura gracias al apoyo del CEEI y la Mancomunidad La Agencia Comarcal de Impulso al Emprendedor y la Empresa ha trabajado en siete meses 43 proyectos de particulares o empresas jueves, 13 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/07/2017) La cooperación entre la Mancomunidad y el CEEI consigue crear seis nuevas empresas en la comarca. La Agencia Comarcal de Impulso al Emprendedor y la Empresa que ambas entidades pusieron en marcha a finales del año pasado, ha trabajado en siete meses 43 proyectos de particulares o empresas. Seis de estas propuestas han derivado en la creación de empresas. Jesús Casanova, director general del CEEI Alcoy-Valencia, explica que 25 son de l'Alcoià y 18 consultas del Comtat. La agencia, que presta servicio itinerante en Banyeres, Cocentaina y Muro, trabaja para consolidar otras tres empresas, todas ellas de Muro. El 30% de las solicitudes proceden de emprendedores frente al 70% que firman empresas o autónomos.